Поліція Вінниці розшукує неповнолітню дівчину (фото)

5 січня близько 7 години Емілія Кузик вийшла з дому (вул. Садова, м. Вінниця) та до теперішнього часу не повернулась.

На вигляд 17 років, волосся русяве до плечей, зріст 163 см, ніс прямий.

Одягнена в чорні джинси, білу куртку, чорне шкіряне взуття, при собі мала великі рожеві наушники.

Якщо вам відома будь-яка інформація, яка допоможе розшукати Емілію, повідомте її за номером телефону 097 003 0717 або 102.

Відділ комунікації поліції Вінницької області