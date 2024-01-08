Поліція Вінниці розшукує неповнолітню дівчину (фото)
5 січня близько 7 години Емілія Кузик вийшла з дому (вул. Садова, м. Вінниця) та до теперішнього часу не повернулась.
На вигляд 17 років, волосся русяве до плечей, зріст 163 см, ніс прямий.
Одягнена в чорні джинси, білу куртку, чорне шкіряне взуття, при собі мала великі рожеві наушники.
Якщо вам відома будь-яка інформація, яка допоможе розшукати Емілію, повідомте її за номером телефону 097 003 0717 або 102.
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet