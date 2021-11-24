У столиці трамвай смертельно травмував жінку

Трамвай здійснив наїзд на жінку-пішохода, яка від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці події. Особа потерпілої наразі встановлюється. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Сьогодні близько 12:45 до поліції Києва надійшло повідомлення від перехожих про те, що на вулиці Кирилівській жінка потрапила під трамвай. На місце терміново вирушила слідчо-оперативна група із розслідування ДТП столичного главку та лікарі.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій трамвая здійснила наїзд на жінку, яка переходила трамвайні лінії у невстановленому місці. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла загинула на місці події.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини цієї події.

Відділ комунікації поліції Києва