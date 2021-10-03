У Сумах отруїлися чадним газом троє дорослих та троє дітей

Подія сталася учора. Після користування газовим проточним водонагрівачем, шестеро громадян відчули слабкість і звернулися за допомогою до медиків.

Про цей випадок поліцію сповістили лікарі. За словами медичних працівників, у громадян були ознаки отруєння чадним газом. Після надання необхідної допомоги 39-річного чоловіка відпустили додому, а от 38-річну жінку, 65-річного чоловіка та трьох дітей віком 3, 7 та 11 років госпіталізували до лікарні.

У розмові з потерпілими, правоохоронці з’ясували, що ввечері родина користувалася газовим проточним водонагрівачем. Однак через несправність повітряної витяжки у квартирі їм стало недобре і вони звернулися по допомогу до лікарів.

Наразі за даним фактом поліцейські проводять перевірку. Правоохоронці радять громадянам неухильно дотримуватися правил безпеки під час користування газовими приладами та надають кілька порад:

1. Тримайте відкритою кватирку (чи відчиняйте вікно на провітрювання) весь час користування газовими приладами. За щільно зачинених вікон у холодну погоду, обмежується циркуляція свіжого повітря. Тож, при роботі газових приладів у повітрі підвищується концентрація шкідливих продуктів згоряння.

2. Користуйтеся газовими приладами тільки при наявності тяги в димоходах і вентиляційних каналах. Перевіряти тягу потрібно перед включенням і під час використання газових приладів.

3. Не користуйтеся електровитяжкою у приміщеннях, де працює газовий прилад з відводом продуктів згорання у димохід. Якщо одночасно працюють така витяжка та димохідний газовий прилад (котел, колонка), електровитяжка створює зворотну тягу, через що утворюваний у процесі горіння чадний газ, не виводиться у димохід, а накопичується у приміщенні.

4. Не користуйтеся газовими приладами при сильних поривах вітру, адже може утворитися зворотна тяга. Слідкуйте за кольором полум’я на пальниках – має бути синім або фіолетовим. Жовте полум’я – це ознака неповного згоряння газу, тож необхідно відрегулювати подачу повітря в пальник.

5. Експлуатуйте тільки справні газові прилади, в тому числі зі справною автоматикою безпеки.

6. Не користуєтеся газовими приладами не за призначенням. Наприклад, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення.

7. Слідкуйте за технічним станом димових і вентиляційних каналів. Вони повинні бути цілими й незасмічені. При необхідністі звертайтеся в спеціалізовану організацію для ремонту. У зимовий період, щоб уникнути обмерзання оголовків димоходів, не рідше раз на місяць оглядайте димові канали.

Відділ комунікації поліції Сумської області