Радомишльські поліцейські встановлюють особу жінки, тіло якої знайшли у лісі

22 грудня у лісовому масиві між селами Краснобіркою та Великою Рачею Радомишльської громади виявили тіло жінки. Наразі поліцейські встановлюють особу невідомої та звертаються за допомогою до громадян.

Тіло жінки в лісовому масиві помітили місцеві жителі та повідомили до поліції. Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження та призначено судово-медичну експертизу щодо причин смерті загиблої.

Водночас оперативники кримінальної поліції та слідчі відділення поліції №3 (м. Радомишль) Житомирського райуправління працюють над встановленням особи померлої.

Її прикмети: вік близько 30-40 років, худорлявої тілобудови, зріст 160 см, волосся русяве, ніс кирпатий, мочки вух зрослі. Особлива прикмета: відсутні передні верхній та нижній різці з правої сторони.

Була одягнена у рожеву куртку на блискавці, блакитну спортивну кофту на блискавці та написом біля лівої кишені «ADDIC», чорну кофту та ще одну чорну кофту-«сіточку». Сині джинси мають блискавки-«обманки» спереду від верху до колін, ззаду є логотип «N*UNO», з коричневим ременем з інформаційною етикеткою біля пряжки «IDENTIC. MAN», під джинсами – чорні спортивні штани із стразами на краях; чорні теплі шкарпетки. Взута у білі кросівки 39 розміру на шнурках.

Шановні громадяни, подивіться уважно на фото. Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо особи жінки або обставин її загибелі, просимо поінформувати за номерами 068 000 30 25 або «102».

Відділ комунікації поліції Житомирської області