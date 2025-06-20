У Дубенському районі внаслідок обвалу стіни один чоловік загинув, інший – травмувався

Про трагічний випадок на спецлінію 112 сьогодні, 20 червня, близько 11:40 повідомив власник оселі, 48-річний житель села Брищі Млинівської ТГ.

Поліцейські попередньо встановили, що заявник здійснював демонтаж свого житлового будинку та звернувся за допомогою до 60-ти та 35-річного місцевих жителів. Під час розбору конструкцій всередині будівлі, на останніх обвалилася стіна.

Молодший від отриманих травм загинув на місці, рятувальники деблокували його тіло. 60-річного жителя села Брищі з переломами обох ніг медики госпіталізували до лікарні.

Слідчі проводять досудове розслідування за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство із відміткою нещасний випадок). У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини.

Відділ комунікації поліції Рівненської області