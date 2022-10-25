У Сумах під час виконання робіт загинули двоє співробітників підприємств

Вчора, близько 14 години, до поліції надійшло повідомлення про те, що на території одного із підприємств під час виконання робіт загинули двоє співробітників. На місце події одразу виїхали правоохоронці.

Встановлено, що загиблими виявились 47 та 30-річний мешканці обласного центру. Їхні тіла направлені до моргу для встановлення причин смерті.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою», у рамках якого встановлюють причини та обставини події. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області