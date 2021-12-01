У Сваляві жінка загинула під колесами вантажівки

Смертельна аварія трапилася 1 грудня близько 12:00 у Сваляві. Під колесами вантажівки загинула 65-річна жителька міста.

Як розповідають слідчі, за попередніми даними до них надійшло повідомлення про те, що по вулиці Визволення вантажівкою була збита жінка. Наразі на місці трагедії працюють правоохоронці, які встановлюють причини ДТП, повідомляє Район.Свалява.

Зі слів очевидців, жінку зачепила фура та протягнула її за собою близько 200 метрів. Водій вантажівки навіть не помітив що в нього на «хвості» затисло людину, оскільки жінка переходила дорогу не на пішохідному переході. В результаті страшної трагедії жінці відірвало голову.

Наразі на місці події працюють правоохоронці, які встановлюють причини ДТП. /