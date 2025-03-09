У Сирії через сутички загинули понад тисячу людей: наймасовіший акт насильства з 2011 року

У Сирії за два дні сутичок між урядовими силами і лоялістами поваленого режиму Башара Асада загинули понад тисячу осіб, зокрема 745 мирних жителів. Це стало одним із найвищих показників загибелі людей з 2011 року.

Про це повідомив військовий спостерігач, пише The Guardian.

Сутички в Сирії: що відомо

У четвер, 6 березня, у місті Джабле, що в провінції Латакія, почалися бої. Бойовики, які підтримують колишній режим, напали на сили безпеки. Це була спланована атака, яка стала найсерйознішим викликом для нової влади Сирії.

У відповідь на це уряд стягнув тисячі бойовиків до узбережжя. Хоча бійці формально підпорядковуються владі, серед них є відносно недисципліновані ополченці, причетні до порушень прав людини.

Кількість загиблих у Сирії

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, 745 мирних жителів було вбито, переважно під час масових страт. Крім того, загинули 125 урядових силовиків і 148 лоялістів Асада. Остаточна кількість жертв може бути ще вищою.

Сирійське узбережжя густо населене ісламською сектою алавітів меншини, з якої походив Асад, але більшість не була пов’язана з режимом відстороненого президента. Нова влада обіцяла забезпечити їхню безпеку, і що не буде вбивств з помсти, але вбивства мирних жителів, зокрема алавітів, викликали страх серед релігійних меншин.

Мешканець Латакії розповів про вбивство щонайменше 14 його сусідів, зокрема 75-річного батька та трьох синів, що сталося на очах матері родини.

– Після того, як вони вбили батька і його дітей, вони попросили матір забрати своє золото, інакше вони вб’ють її, – сказав чоловік, який був близький до сім’ї.

Інший місцевий житель розповів, що через бойовиків у районі не було електрики і води, і вони ховалися в будинку, боячись виходити на вулицю.

Крім того, з’явилися відео, де бойовики страчують людей, наказуючи їм імітувати гавкіт собак і жорстоко знущаючись над полоненими.

Зазначається, що The Guardian не зміг незалежно підтвердити ці записи.

Реакція уряду Сирії та міжнародної спільноти

Тимчасовий президент Сирії Ахмад аль-Шараа заявив, що країна стикається з “очікуваними викликами” і закликав до єдності. Він також пообіцяв суворе покарання для тих, хто чинить насильство проти мирного населення.

– Ми повинні зберегти національну єдність і внутрішній мир, ми можемо жити разом, – сказав він у відео, поширеному арабськими ЗМІ.

В ООН закликали до захисту цивільних, а Франція засудила напади на людей за релігійною ознакою. МЗС Франції вимагає незалежного розслідування злочинів і покарання винних.

Правозахисники наголосили на важливості справедливості та інклюзивного уряду для запобігання новому насильству.

Зазначається, що перехідна влада Сирії цього місяця має намір оголосити новий уряд, який буде перевірено на відповідність релігійному та етнічному розмаїттю країни. // Факти