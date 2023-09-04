У Тернопільському районі в ДТП з перекиданням травмувалися водійка та її 2-річна дитина

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у неділю, 3 вересня, близько 14 години на автомобільній дорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, на виїзді із села Мишковичі Тернопільського району.

За попередніми даними, 26-річна жителька Рівненської області не впоралася з керуванням автомобіля «Fiat 500» та перекинулася у кювет.

Травми отримали водійка та її дворічна дитина. Їх доправили до лікарні.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області