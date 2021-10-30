У Тернополі лікаря звинуватили у смерті немовляти

Дитина померла через декілька днів після народження.

Про це повідомила Тернопільська обласна прокуратура.

Випадок стався ще у квітні 2018 року. В одній із тернопільських лікарень померло немовля. Батьки хлопчика звинувачували у смерті дитини медиків, які, за їхнім переконаннями, надавали неналежну допомогу під час пологів.

“Для з’ясування усіх обставин смерті немовляти слідчі та прокурори допитали медичних працівників, вилучили та вивчили меддокументацію, отримали висновки низки експертиз й достовірно встановили, що лікар-акушер, приймаючи пологи у жительки області, недооцінив усі ризики вагітності й пологів, запізно ухвалив рішення про оперативне втручання. Внаслідок таких непрофесійних дій медика під час пологів завдано непоправної шкоди здоров’ю дитини й через декілька днів після народження вона померла у лікарні”, — йдеться у повідомленні.

Медику вже оголосили про підозру в неправильно встановленому ним діагнозом та діях під час пологів, які спричинили непоправну шкоду життю і здоров’ю немовляти (ч. 2 ст. 140 КК України”.

Слідство у справі триває. // Діло