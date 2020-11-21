В Украине — 14 580 случаев COVID-19 за сутки
В Украине на 8 часов 21 ноября зафиксировано более 612 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — опять более 14 тысяч, очередной антирекорд для страны — третьи сутки подряд.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
“14 580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 21 ноября 2020 года. В частности, заболели 610 детей и 590 медработников”, — говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки:
▪️ госпитализированы — 1761 человек;
▪️ летальных случаев — 215;
▪️ выздоровели — 77 989 человек;
▪️ осуществлено тестирований за сутки — 71 949 (в частности, методом ПЦР — 45508, методом ИФА — 26441).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 612 665 человек;
- выздоровели — 282 313 человек;
- летальных исходов — 10 813;
- проведения ПЦР-тестов — 4154333.
“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1342), г. Киев (1213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях”, — сообщил министр.
Количество заболеваний в регионах:
- м. Киев — 57807 случаев;
- Винницкая область — 15 164 случая;
- Волынская область — 21 131 случай;
- Днепропетровская область — 27544 случаи;
- Донецкая область — 19 685 случаев;
- Житомирская область — 25 664 случая;
- Закарпатская область — 21 165 случаев;
- Запорожская область — 23 035 случаев;
- Ивано-Франковская область — 31 305 случаев;
- Киевская область — 29 380 случаев;
- Кировоградская область — 4142 случая;
- Луганская область — 5617 случаев;
- Львовская область — 40 416 случаев;
- Николаевская область — 14 607 случаев;
- Одесская область — 36 727 случаев;
- Полтавская область — 17 942 случая;
- Ровенская область — 27 539 случаев;
- Сумская область — 21 833 случая;
- Тернопольская область — 25 259 случаев;
- Харьковская область — 50 784 случая;
- Херсонская область — 8359 случаев;
- Хмельницкая область — 25 820 случаев;
- Черкасская область — 17 149 случаев;
- Черновицкая область — 30 636 случаев;
- Черниговская область — 13 955 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на утро субботы в мире на COVID-19 инфицировано 57 514 482 человек.Tweet