В Украине — 14 580 случаев COVID-19 за сутки

В Украине на 8 часов 21 ноября зафиксировано более 612 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — опять более 14 тысяч, очередной антирекорд для страны — третьи сутки подряд.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

“14 580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 21 ноября 2020 года. В частности, заболели 610 детей и 590 медработников”, — говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

▪️ госпитализированы — 1761 человек;

▪️ летальных случаев — 215;

▪️ выздоровели — 77 989 человек;

▪️ осуществлено тестирований за сутки — 71 949 (в частности, методом ПЦР — 45508, методом ИФА — 26441).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 612 665 человек;

выздоровели — 282 313 человек;

летальных исходов — 10 813;

проведения ПЦР-тестов — 4154333.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1342), г. Киев (1213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях”, — сообщил министр.

Количество заболеваний в регионах:

м. Киев — 57807 случаев;

Винницкая область — 15 164 случая;

Волынская область — 21 131 случай;

Днепропетровская область — 27544 случаи;

Донецкая область — 19 685 случаев;

Житомирская область — 25 664 случая;

Закарпатская область — 21 165 случаев;

Запорожская область — 23 035 случаев;

Ивано-Франковская область — 31 305 случаев;

Киевская область — 29 380 случаев;

Кировоградская область — 4142 случая;

Луганская область — 5617 случаев;

Львовская область — 40 416 случаев;

Николаевская область — 14 607 случаев;

Одесская область — 36 727 случаев;

Полтавская область — 17 942 случая;

Ровенская область — 27 539 случаев;

Сумская область — 21 833 случая;

Тернопольская область — 25 259 случаев;

Харьковская область — 50 784 случая;

Херсонская область — 8359 случаев;

Хмельницкая область — 25 820 случаев;

Черкасская область — 17 149 случаев;

Черновицкая область — 30 636 случаев;

Черниговская область — 13 955 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на утро субботы в мире на COVID-19 инфицировано 57 514 482 человек.