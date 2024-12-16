У Вінниці чадним газом отруїлися три людини

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Попередня причина – неправильно змонтоване газове обладнання.

У Вінниці троє людей отруїлися чадним газом, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Отруїлися особи віком 81, 71 та 59 років.

Попередня причина – неправильно змонтоване газове обладнання. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

Рятувальники нагадують, що симптомами отруєння чадним газом є: головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення.

При отруєнні чадним газом потрібно:

  • забезпечити доступ до свіжого повітря;
  • якщо погано комусь поруч – винести потерпілого на вулицю, надати першу домедичну допомогу та викличте “103”;
  • підкласти під голову подушку, розстебніть комір і пояс;
  • викликати аварійну газову службу за номером “104”;
  • вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ.
LB.ua
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