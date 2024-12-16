У Вінниці чадним газом отруїлися три людини

Попередня причина – неправильно змонтоване газове обладнання.

У Вінниці троє людей отруїлися чадним газом, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Отруїлися особи віком 81, 71 та 59 років.

Попередня причина – неправильно змонтоване газове обладнання. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

Рятувальники нагадують, що симптомами отруєння чадним газом є: головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення.

При отруєнні чадним газом потрібно: