У Вінниці під потягом загинув велосипедист

14 жовтня у м. Вінниця сталась дорожньо-транспортна пригода за участі потяга та велосипедиста. В результаті аварії чоловік отримав травми, несумісні з життям. Слідчі встановлюють обставини та причини аварії.

За попередньою інформацією слідства, близько 17.40 на залізничному переїзді по вулиці Чехова потяг здійснив наїзд на 31-річного велосипедиста, який перетинав залізничні колії на заборонений сигнал світлофора.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди велосипедист, мешканець м. Вінниця загинув на місці події.

Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких будуть встановлені остаточні причини аварії.

За цим фактом проводиться розслідування за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту що спричинили загибель людей).

Відділ комунікації поліції Вінницької області