Правоохоронці Звенигородщини розшукують 5-річного хлопчика (фото)

5 вересня до поліції звернувся батько малолітнього Чабана Антона та повідомив про його зникнення.

Зі слів батька, останній раз він бачив хлопчика 12 серпня за місцем його проживання, та перебував під опікою бабусі. Згідно з рішенням Шполянського суду бабусю було позбавлено права опіки. Після чого, остання зникла разом із дитиною та по цей час, її місце знаходження невідоме.

Прикмети :

Чабан Антон 2017 р.н, зріст 110 см, повної тілобудови, волосся коротке темне, очі карі.

Якщо маєте якусь інформацію про місце знаходження хлопчика повідомте за номером 102 або напишіть нам у соціальних мережах.

Сектор комунікації поліції Черкаської області