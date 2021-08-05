Житель Херсона погиб под колесами собственного автомобиля

На улице Нижней областного центра, на территории одного из частных домостроений, произошла жуткая трагедия. Под колесами собственного автомобиля в один из августовских дней погиб молодой мужчина.

Известно, что владелец автомобиля самостоятельно занимался ремонтом транспортного средства.

35-летний мужчина находился под машиной, когда та неожиданно тронулась с места. В результате тело херсонца было буквально раздавлено — мужчина получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия. По какой именно причине легковой автомобиль пришел в движение, пока неизвестно, ее устанавливают специалисты.

Возможно, водитель сам проявил неосторожность и забыл перед ремонтными работами поставить свою машину на ручной тормоз, но не исключена и техническая неисправность тормозного механизма. // kherson-news.net