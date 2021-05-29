В столице пьяный водитель устроил ДТП и пытался подставить жену (фото)

На повороте на улицу Лебедева-Кумача водитель Mercedes врезался в КІА.

В субботу, 29 мая, в столице на улице Вадима Гетьмана нетрезвый житель Житомира за рулем Mercedes устроил аварию и пытался подставить жену, передает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

По словам свидетелей ДТП, на повороте на улицу Лебедева-Кумача водитель врезался в КІА и пытаясь уйти от ответственности, утверждая, что за рулем был не он, а его жена. Водитель пострадавшего авто видел, как он менялся местами с женой.

От освидетельствования виновник аварии отказался. В его машине находились также двое детей пары. О пострадавших не сообщается. А вот автомобили получили значительные повреждения. // «Судебно-юридическая газета»