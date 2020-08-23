В Україні зафіксовано 1987 нових випадків COVID-19
За минулу добу, 22 серпня, в Україні зафіксовано 1987 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Наразі в Україні 104 958 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2271 летальний, 52 235 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1987 нових випадків. Загалом проведено 1 416 001 тестування методом ПЛР.
Усього за добу одужало 500 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3592 випадки;
- Волинська область — 5102 випадки;
- Дніпропетровська область — 1966 випадків;
- Донецька область — 1234 випадки;
- Житомирська область — 2821 випадок;
- Закарпатська область — 6987 випадків;
- Запорізька область — 1331 випадок;
- Івано-Франківська область — 7805 випадків;
- Кіровоградська область — 764 випадки;
- м. Київ — 11 814 випадків;
- Київська область — 4952 випадки;
- Львівська область — 13 111 випадків;
- Луганська область — 243 випадки;
- Миколаївська область — 981 випадок;
- Одеська область — 5909 випадків;
- Полтавська область — 642 випадки;
- Рівненська область — 8460 випадків;
- Сумська область — 1165 випадків;
- Тернопільська область — 4626 випадків;
- Харківська область — 7493 випадки;
- Херсонська область — 334 випадки;
- Хмельницька область — 1946 випадків;
- Чернівецька область — 8926 випадків;
- Черкаська область — 1286 випадків;
- Чернігівська область — 1468 випадків.