У Вінниці жінка загинула на залізничних коліях

Особу загиблої встановлено. Нею виявилась 82-річна місцева жителька. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.

За попередньою інформацією слідства, 9 серпня неподалік 2-го проїзду Вернадського вантажний потяг здійснив наїзд на жінку, яка знаходилась на залізничній колії. Потерпіла зазнала смертельних травмувань та померла на місці події.

Поліцією проводяться слідчі дії та призначено ряд експертиз, з метою встановлення остаточної причини трагедії.

Слідчими за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) та проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Вінницької області