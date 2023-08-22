У Вінницькій області в ДТП загинули дев’ять людей
У Вінницькій області сьогодні, 22 серпня, зіткнулися легковий і вантажні автомобілі. Унаслідок ДТП загинуло 9 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Вінницької області.
“Поліція встановлює обставини ДТП у Вінницькій області, у якій загинули дев’ятеро людей”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталась поблизу села Бродецьке Хмільницького району о 19:28.
Деталі ДТП
За попередньою інформацією слідства, в результаті зіткнення “ВАЗу” із вантажним автомобілем DAF загинули водій легковика та 8 його пасажирів, серед яких – діти.
На місці події працюють слідчі обласного главку, поліцейські відділення поліції № 2 Хмільницького райвідділу, криміналісти та рятувальники. Поліція встановлює обставини ДТП.