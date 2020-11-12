У Воловці п’яний водій VW врізався у стовп, а потім ще чинив опір правоохоронцям (ФОТО)

Загалом за добу на Закарпатті задокументували 7 п’яних водіїв.

У Воловці вчора ввечері сталася ДТП: автомобіль марки «Volkswagen Shаrаn» в’їхав в електричний стовп. На щастя, обійшлося без серйозних наслідків.

Про аварію в поліцію повідомили очевидці.Прибувши на місце події, працівники групи реагування патрульної поліції Воловецького відділення виявили, що винуватець автопригоди, місцевий житель, перебуває в стані алкогольного сп’яніння. Він також пробував чинити опір правоохоронцям. Правопорушника доставили на медобстеження в лікарню, де виявили в нього 2,0 проміле алкоголю. На нього склали адмінпротоколи за непокору поліцейським, за скоєння ДТП, за керування в стані алкогольного сп’яніння, вилучили водійське посвідчення та відсторонили його від керування.

У Виноградові ввечері працівники групи реагування патрульної поліції зупинили автомобіль марки «Mаzdа», який здійснював незрозумілі маневри. За кермом автомобіля перебував місцевий житель, якого суд уже позбавив права керування. Тепер він знову перебував у стані алкогольного сп’яніння, однак відмовився пройти відповідне медобстеження. На правопорушника було складено адмінпротоколи за керування в стані алкогольного сп’яніння і за керування без водійського посвідчення. Від керування його відсторонили, автомобіль затримали на спецмайданчик поліції.

У селі Бедевля на Тячівщині вночі працівники групи реагування патрульної поліції Тячівського відділу зупинили скутер марки «Suzukі», водій якого керував без захисного шолома, а сам транспортний засіб був не зареєстрований. Мотоцикліст, місцевий житель, не мав відповідних документів і перебував у стані алкогольного сп’яніння. Від медобстеження відмовився. На правопорушника склали адмінпротоколи за керування у стані алкогольного сп’яніння і за керування без належних документів та відсторонили його від керування.

У селі Концово на Ужгородщині працівники групи реагування патрульної поліції Ужгородського районного відділення зупинили автомобіль марки «ВАЗ-2103», який робив незрозумілі маневри. За кермом автомобіля перебував житель села Руські Комарівці Ужгородського району в стані алкогольного сп’яніння. Драгер виявив у водія 0,45 проміле алкоголю. На правопорушника склали адмінпротокол за керування в стані алкогольного сп’яніння, вилучили водійське посвідчення та відсторонили його від керування.

Ще трьох нетверезих водіїв за минулу добу виявили працівники обласного управління патрульної поліції.

Складені на правопорушників адмінпротоколи правоохоронці скерують до суду для прийняття остаточного рішення, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // Закарпаття онлайн