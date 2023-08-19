У Запоріжжі дворічна дівчинка випала з вікна 5-го поверху

Внаслідок падіння з вікна п’ятого поверху дитина отримала численні тілесні ушкодження. Наразі вона перебуває у реанімаційному відділенні одного з міських медзакладів. У межах відкритого кримінального провадження слідчі з’ясовують обставини події.

Рятуючись від спеки, люди відчиняють вікна, щоб створити комфортну температуру в оселі. На жаль, такий спосіб створення прохолоди є досить небезпечним, якщо в квартирі є маленькі діти.

18 серпня близько 17:25 до відділу поліції №5 (Хортицький) Запорізького РУП надійшло повідомлення про нещасний випадок за участі маленької дитини. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що дівчинка, залишившись в кімнаті без нагляду батьків, забралася на підвіконня. Виглядаючи на вулицю, мала сперлась на москітну сітку, яка не витримала її ваги. У результаті падіння з п’ятого поверху дитина отримала тілесні ушкодження. Її негайно було госпіталізовано.

Відомості про подію внесені до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 (Нещасний випадок) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування встановлюються причини та обставини події.

Поліцейські наголошують на посиленому контролі та безпосередньому нагляді за дітьми. Не залишайте малолітніх самих вдома. Втрата пильності всього на хвилину може коштувати цілого життя!

Аби запобігти біді, дотримуйтесь певних правил:

– не відкривайте навстіж вікно в присутності малечі, а якщо відчинили, то весь час тримайте дитину у полі зору, а ще краще – вийдіть з нею до іншої кімнати;

-не ставте біля вікон меблі, щоб діти не змогли вилізти на підвіконня;

– не провокуйте інтерес малюків до ігор біля вікон та самі не сідайте на підвіконня. Визираючи у вікно, діти копіюють дії дорослих.

Нагадаємо: Обережно, відкриті вікна: запорізькі поліцейські закликають дорослих пильнувати малечу

Відділ комунікації поліції Запорізької області