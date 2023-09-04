У Житомирському районі підліток отримав опіки через небезпечну знахідку

До відділу поліції №1 Житомирського райуправління надійшло повідомлення з обласної дитячої лікарні про те, що з опіковими травмами доставлено 16-річного місцевого жителя. Для встановлення всіх обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Як стало відомо, 3 вересня підлітки поїхали на відпочинок за місто. Поблизу цвинтаря у с. Троянові знайшли невідомий предмет. Один з хлопців вирішив підпалити його, в результаті чого відбувся спалах та горіння. Юнак отримав опіки.

Слід зазначити, що це вже друга подібна історія за останні кілька днів зі знайденими невідомими предметами.

Шановні батьки, вчителі та діти! Нагадуємо, що наша країна зазнала ворожого вторгнення, тож будь-яка знахідка може нести небезпеку. Поспілкуйтесь вдома, в школі з дітьми, розкажіть про елементарні правила поводження з виявленими невідомими предметами.

Поліцейські вкотре закликають громадян, особливо дітей, у разі виявлення підозрілих невідомих предметів інформувати екстрені служби (тел. 101 або 102).

Дорослим та дітям важливо пам’ятати, що у разі виявлення підозрілих предметів, зброї та боєприпасів ні в якому разі не можна їх рухати, переносити, розбирати, розбивати, нагрівати тощо, адже вони несуть потенційну небезпеку вам та оточуючим. Тим більше не можна приносити такі речі додому.

Позначте місце знахідки гілкою, яскравою тканиною, іншим доступним способом та попередьте інших людей про небезпеку. Про виявлення таких предметів або речовин повідомте у спеціальні служби: рятувальникам або поліцейським. Телефон 102 працює цілодобово!

Відділ комунікації Житомирської області