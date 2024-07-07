Поліція Одещини розшукує 14-річну дівчинку (фото)

Відділенням поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 встановлюється місцезнаходження 14-річної Єви Ревуцької, проживаючої у селі Санжійка, яка вчора, 6 липня, пішла з дому і досі не повернулась.

Прикмети: зріст 165 см, худорлявої статури, карі очі, каштанове волосся до плечей.

Була одягнена: у чорну кофту, чорні шорти, чорні кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування дівчини, просимо повідомити до територіального відділу поліції за номером телефону 0 (97) 647 19 40 або на спецлінію «102».

Головне управління Національної поліції в Одеській області