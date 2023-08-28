На Чернігівщині авто підірвалося на міні – загинули чоловій та жінка, поранені двоє дітей

Вчора близько 19-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що у Чернігівському районі підірвався легковий цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху загинули чоловік та жінка, двоє дітей нині госпіталізовані.

На місце події негайно прибула група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група і вибухотехніки обласної поліції та рятувальники ДСНС.

Попередньо встановлено, що на лісовій дорозі автомобіль підірвався на міні. Внаслідок вибуху автівка загорілася. На жаль, водій та пасажирка загинули. Двоє малолітніх дітей травмовані. Відомо, що кермував автомобілем співробітник Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції.

Нині поліція працює на місці події та встановлює всі обставини.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області