На Одещині розшукується неповнолітній хлопець, який втік з лікарні (фото)

Відділом поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 в Одеській області розшукується Іванець Дмитро, 2006 року народження, який сьогодні близько дванадцятої години втік з дитячої лікарні розташованої на вул. Академіка Заболотного.

Прикмети: на вигляд 13-14 років, світло-русяве волосся, карі очі, худорлявої статури.

Був одягнений: у темно-синю футболку, сині шорти з білими смугами та чорні босоніжки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, просимо зателефонувати до територіального відділу поліції за номерами телефонів: +380 (63) 436 83 02 +380 (48) 779 42 88 або повідомити на спецлінію «102».

Поліція Одеської області