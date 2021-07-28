Украина ужесточает правила въезда из-за штамма «Дельта»

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Украина ужесточает правила въезда из-за распространения штамма коронавируса “Дельта”. Новые требования коснутся иностранцев и украинцев.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время сегодняшнего заседания правительства, передает корреспондент УНН.

Украина ужесточает правила въезда из-за штамма "Дельта"

“Новый штамм коронавируса „Дельта“ активно распространяется по Европе. Крупная вспышка вызванная этим штаммом циркулирует на территории РФ. Мы предлагаем новые правила пересечения границы, которые вступят в силу через 7 дней после официальной публикации, чтобы снизить возможность распространения вируса на территории Украины, если кто-то заболевает за пределами нашей страны. Также благодаря этим изменениям мы сможем делать более качественные эпидемиологические расследования в случае обнаружения носителя”, — рассказал Ляшко.

По его словам, самоизоляция или обсервация невакцинированных от COVID-19 людей будет способствовать контролю и уменьшит шанс новой масштабной вспышки на территории Украины.

“Стоит заметить, что для граждан Украины, которые выехали за пределы страны до момента вступления в силу этого постановления, которое мы предлагаем рассмотреть на правительстве возвращение домой будет оставаться без помех. С вступлением в силу постановления граждане Украины продолжат беспрепятственно пересекать границу при наличии хотя бы одной прививки от COVID-19. Иностранцы всегда должны иметь отрицательный результат теста, страховой полис, а также в случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца или хотя бы одной прививки гражданина Украины при пересечении границы будет предложено установить приложение “Дома”, — сказал Ляшко.

Ляшко отметил, что особому контролю будут подлежать вакцинированные иностранцы и граждане из России и Индии.

“Если они провели 7 дней в этих странах, они подлежат обязательной самоизоляции без возможности ее прекращения”, — сказал Ляшко.

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