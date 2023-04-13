Українець підпалив себе біля консульства України в Кракові

Українець біля будівлі генерального консульства України в Кракові здійснив спробу самоспалення. У тяжкому стані він був доставлений до лікарні. Його стан критичний.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає УНН.

«Зранку біля будівлі генерального консульства України в Кракові українець, який проживав в Польщі, здійснив спробу самоспалення. У тяжкому стані громадянин був доставлений до лікарні. Лікарі нині надають йому термінову медичну допомогу. Стан українця критичний», – повідомив Ніколенко.

За його словами, генеральне консульство взаємодіє із польськими правоохоронцями, які розпочали розслідування, аби встановити причину та всі обставини трагедії.

«Консули також тримають на контролі надання медичної допомоги громадянину, встановлюють зв‘язок із його рідними», – зазначив Ніколенко.

Як повідомляє RMF24, підпалив себе перед Генеральним консульством України у Кракові 63-річний українець.

Прессекретар Головного управління муніципальної поліції Кракова Пьотр Шпєх розповів, що чоловік, який стояв в черзі в консульство, у якийсь момент почав поводитися ірраціонально.

«Він почав вигукувати гасла українською мовою, після чого підпалив себе легкозаймистою речовиною і побіг», – повідомив Шпєх.

Повідомляється, що 63-річний громадянин України “вигукував заклики повернутися на батьківщину та захищати країну від росіян”. Свої слова він адресував “українським чоловікам, які зібралися перед консульством”, пише видання.