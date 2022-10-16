Українка загинула у Польщі, потрапивши під трактор

У Польщі заробітчанка з України загинула, потрапивши під трактор, який працював у полі. Від отриманих травм 48-річна жінка померла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Люблена.

“Інцидент стався вранці в комуні Коньсковола. Під час польових робіт, які полягали у викопуванні саджанців дерев, 48-річна громадянка України потрапила у шестерні машини, причепленої до сільськогосподарського трактора, і отримала серйозні травми”, – зазначають у Люблінській поліції.

Як додають в польській поліції, попри негайні рятувальні дії, врятувати її життя не вдалося. Водій трактора був тверезим.