Українська співачка обурена номером «95-го кварталу»: «коміки» використали пісню її батька

Відому пісню «Соколята» В’ячеслава Хурсенка під час новорічного Вечірнього Кварталу назвали «Піснею дружини Пса Патрона» та переспівали. Донька композитора заявила про порушення авторських прав

Співачка Марія Хурсенко вражена тим, як у концерті «95-кварталу» легендарна пісня її батька «Соколята» була переспівана на новий мотив про пса Патрона. за її словами, там прозвучало чимало вульгарних фраз, принизливі слова щодо політиків, «зростають рік без батька песенята».

На своїй Facebook-сторінці Марія Хурсенко розкритикувала виступ. «Не хочу, щоб ця бруднота була у мене на сторінці, але багато з вас подумали, що я давала дозвіл на це цілковите знецінення і спотворення пісні. Я звичайно розумію, що зараз нам всім не до гумору. Але це зовсім і не смішно… Виконує вона, а соромно мені. Соромно, що до такого низького рівня опустили нашу гумористичну культуру… Як можна було додуматись поєднати таке з історичним твором» – написала дівчина.

В’ячеслав Хурсенко – відомий український співак та композитор, чиє життя обірвалось у 2009 році. Автор пісні «Соколята», яка свого часу отримала Гран-прі «Пісенного вернісажу» і стала по-справжньому народною піснею. Пісня «Соколята» увійшла у сотню найкращих хітів назележності за версією «Главкома».

Марія Хурсенко звернулася до Української Агенції з Авторських та Суміжних Прав щодо цього інциденту: «Чекаю ваших радикальних дій, і цього чекатиме суспільство. Стільки негативних відгуків про це незаконне використання я отривамала, що всіх тепер буде цікавити подальше розгортання подій. А для вас тут і доказ, і порушення цілого пункту Закону. Для вас це має бути діло принципу».

Нагадємо, міський голова Скадовська Олександр Яковлєв відреагував на новорічний жарт «95 кварталу» про незнання жителями окупованого росіянами міста української мови.

Також нещодавно «Дизель Шоу» обурило українців номером про родину в окупації: шеф-редактор відповів на слова критики. // Главком