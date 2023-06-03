Український підліток загинув у Польщі, потрапивши під потяг

В ніч на суботу, 3 червня, в Польщі під потяг потрапив український підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Український підліток 17 років загинув, потрапивши під потяг у Стерковіці поблизу Бжеська. Наразі поліція з’ясовує причини та обставини події, яка сталася в ніч з п’ятниці на суботу.

“Це був потяг Краків – Тарнув. Смертельна подія сталася близько опівночі. Загинув 17-річний громадянин України “, – повідомила прес-офіцер поліції Бжега Евеліна Буда.

Вона додала, що на місці був прокурор. Точні причини та обставини аварії встановлюються.