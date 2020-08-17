В Харькове рецидивист сорвался с балкона 8-го этажа, когда за ним пришли полицейские

В Харькове 39-летний мужчина погиб, пытаясь избежать задержания полицией.

Как сообщили в Управлении Национальной полиции, он находился в гостях у своей знакомой — жительницы многоэтажного дома по проспекту Победы в Шевченковском районе.

Когда же к ней пришли полицейские, чтобы проверить его причастность к совершению преступления, гость перелез через балкон 8 этажа, не удержался, упал с высоты и погиб на месте.

Ранее он уже был неоднократно судим за разбои, кражи и грабежи.

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»