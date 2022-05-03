На Рівненщині в результаті зіткнення автобуса і бензовоза, загинули 17 людей

На Рівненщині у вечір вівторка, 3 травня, на трасі Київ — Чоп зіткнулись рейсовий автобус та бензовоз.

Про це Суспільному повідомили кілька джерел у спеціальних службах та розповіли про 17 загиблих. У поліції факт аварії підтвердили та зазначили, що траса наразі перекрита.

Аварія відбулась приблизно о 19:30. За попередньою інформацією, біля села Ситне поруч Радивилова з бензовозом зіткнувся автобус, що здійснює міжнародні перевезення. Після зіткнення сталась пожежа. Крім 17 загиблих є інформація і про десяток людей, які отримали травми.

За інформацією речниці Нацполіції області Марії Юстицької, рух цією ділянкою траси у напрямку Львова станом на 21:20 повністю перекритий. Вона уточнила, що у ДТП зіткнулись автобус, бензовоз та легковик.