В Одесі затримали раніше судимого молодика, який пограбував водія маршрутки

Правопорушник відкрито заволодів барсеткою потерпілого. Слідчі вже повідомили грабіжнику про підозру і помістили його під варту. Тепер йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Злочин був скоєний кілька днів тому ввечері на вулиці Преображенській.

58-річний водій маршрутки зупинився на кілька хвилин і вийшов з кабіни, залишивши особисті речі. Цим і вирішив скористатися один з його пасажирів. Зловмисник швиденько вийшов із салону автобуса та через незачинені водійські дверцята заволодів барсеткою з гаманцем, грошима та іншими особистими речами, яка знаходилась під лобовим склом, і побіг геть.

Люди намагалися зупинити зловмисника, однак той, не реагуючи на їхні зауваження, втік.

Затримали правопорушника співробітники відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 і управління головної інспекції ГУНП в Одеській області, які в той момент несли службу із забезпечення публічної безпеки та порядку неподалік місця злочину і почули галас людей.

Поліцейські встановили, що зловмисник – 24-річний житель Одеського району, який був засуджений до трьох років позбавлення волі за крадіжку і звільнився умовно-достроково на початку квітня.

Викрадене ним майно вартістю майже дві тисячі гривень поліцейські вилучили та повернули власнику.

«Ми зібрали достатньо доказів і під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили молодикові про підозру у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України і тягне за собою покарання позбавленням волі на строк від семи до десяти років. За нашим клопотанням суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають», – розповів заступник начальника територіального підрозділу поліції Павло Гавришко.

Одеське районне управління поліції № 1