В Одесі поліцейські оперативно затримали вбивцю 16-річного хлопця

Ним виявився 24-річний харків’янин. Йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві. За скоєне молодикові загрожує до 15-ти років ув’язнення.

Подія сталася 6 квітня пізно ввечері на вулиці Варненській, коли двоє неповнолітніх однолітків поспішали додому до настання комендантської години. Дорогою їх гукнули молоді чоловіки, які сиділи на лавці біля дитячого майданчика і захотіли закурити. 16-річні приятелі відповіли незнайомцям відмовою, через що двоє невдоволених молодиків з компанії розпочали з ними словесну перепалку та штовханину.

Один зловмисник побив одного юнака, але той, застосувавши вміст наявного в нього сльозогінного балончика, втік і зателефонував до однієї з приватних охоронних фірм з проханням допомоги. У той самий час другий зловмисник «розбирався» з другим школярем і в ході сутички вдарив його ножем у груди, пошкодивши серце.

Коли побитий юнак повернувся, його приятель лежав на землі у крові, а компанії незнайомців вже не було. Він викликав «швидку». Приїхали охоронці, намагались надати пораненому одеситу долікарську допомогу, але, на жаль, він помер до приїзду медиків. Попередньо, смерть хлопця настала в результаті травми серця та гострої крововтрати. Точна причина смерті буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи.

Вже наступного ранку оперативники та слідчі територіального підрозділу поліції спільно зі співробітниками управління карного розшуку обласної поліції встановили особу та місцепроживання правопорушника і затримали його в орендованій квартирі в Хаджибейському районі міста. Це 24-річний житель Харкова.

Криміналісти слідчого управління за допомогою мобільної ДНК-лабораторії оперативно дослідили біологічні сліди, вилучені під час першочергових слідчих дій. Результати даного дослідження підтвердили причетність молодика до скоєння даного злочину.

Під час проведення слідчих дій він розповів, що викинув знаряддя злочину на козирок над під’їздом житлового будинку неподалік від місця події. Правоохоронці вилучили ніж та разом з іншими речовими доказами скерують на експертизу.

За наявності достатніх доказів слідчі під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – в умисному вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу, поліцейські клопочуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне молодикові загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Слідство триває.

Також зауважимо, що встановлені усі учасники даної події. За фактом побиття другого підлітка розпочато провадження за статтею 125 ККУ.

За результатами судових експертиз та інших доказів, які будуть зібрані під час досудового розслідування обох проваджень, слідчі нададуть правову кваліфікацію всім діянням усіх фігурантів.

Одеське районне управління поліції №1