Звягельська поліція розшукує безвісно зниклого 16-річного хлопця (фото)

Правоохоронці Звягельського районного відділу встановлюють місце знаходження Прокопчука Михайла Федоровича, жителя м. Звягеля.

7 травня близько 23:00 хлопець залишив лікарню та пішов у невідомому напрямку. Його пошуки тривали цілу ніч, проте це не дало результату.

Його прикмети: зріст близько 160 см, худорлявої тілобудови.

На момент зникнення був одягнений: у куртку синьо-червоного кольору, темні штани, кепку.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування зниклого хлопця, повідомте за телефонами: 041413-51-54, 093-462-99-16, 067-417-91-54 або 102 чи зверніться до найближчого відділку поліції.

Звягельський районний відділ поліції