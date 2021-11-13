На Львівщині мікроавтобус вилетів у кювет, загинула його пасажирка (фото)

Також отримали травми водій та ще один пасажир.

У Львівській області водій автомобіля «MERCEDES Sprinter» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.

Як повідомили місцеві надзвичайники, на місці автопригоди померла пасажирка.

ДТП сталася зранку у суботу, 13 листопада у с. Лозино Яворівського району.

“До місця події виїхали рятувальники 60-го державного пожежно-рятувального поста сел. Івано-Франкове а також частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення”, – йдеться у повідомлення.

Як з’ясувалось, на місці пригоди внаслідок ДТП загинула пасажир автомобіля, яка знаходилась під перевернутим автомобілем.

Також отримали травми ще водій та пасажир, яких із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в клінічну лікарню швидкої медичної допомоги м. Львова.

“Пожежно-рятувальним відділенням проводилися роботи по підняттю автомобіля, за допомогою гідравлічного домкрату, та вивільненню тіла загиблої з-під автомобіля. До ліквідації наслідків аварії залучили 7 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки”, – додали у ДСНС. // LB.ua