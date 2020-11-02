Увага, розшук! Під Києвом пропали двоє рибалок (фото)

Вишгородським відділом поліції розшукуються безвісті зниклі Сидоренко Володимир Леонідович 1969 р. н. та Солодчук Володимир Леонтійович 1966 р. н.

31 жовтня на березі резиденції «Межигір‘я» було виявлено човен із заведеним мотором, на якому чоловіки відправилися риболовити. Згодом було знайдено і замкнений автомобіль на якому чоловіки приїхали.

Особливі прикмети Сидоренко В. Л.: зріст 165-168 см., худорлявої тілобудови, очі синього кольору, коротке волосся темного кольору, на животі є шрам після операції.

Був одягнений: штани та бушлат болотного кольору.

Особливі прикмети Солодчука В. Л.: зріст 165 см., середньої тілобудови, очі сіро-синього кольору, коротке волосся темно-русого кольору.

Був одягнений: штани та куртка камуфляжного забарвлення, шапка темного кольору, взуття гумове чорного кольору.

Шановні громадяни, якщо Вам відоме місце знаходження зниклих чоловіків, чи маєте будь-яку інформацію, просимо Вас повідомити на спецлінію «102» або за н.т. 045-96-22-065.

Вишгородський відділ поліції