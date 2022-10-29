Українців попередили про фейковий застосунок з «графіками відключень»

У телеграм-каналах та інших соцмережах почали з’являтися повідомлення про те, що ніби-то «Укренерго» створило додаток із графіком відключення електроенергії для споживачів у містах та селах України.

Це неправда, оскільки «Укренерго» – оператор системи передачі і не працює з кінцевими споживачами, тому не може знати, коли відключають кожного окремого споживача або невеличкий населений пункт. Відповідно, «Укренерго» не створювало ніяких додатків для кінцевих споживачів електроенергії.

Диспетчери «Укренерго» мають інформацію лише про загальний рівень споживання в енергосистемі, а також у кожному її енерговузлі.

Інформацію про споживання окремих споживачів чи населених пунктів мають лише оператори систем розподілу (обленерго). Саме вони відключають споживачів відповідно до параметрів, які їм надає «Укренерго».

Будь-які графіки обмеження споживачів може складати виключно обленерго, і тільки на сайтах обленерго може бути інформація про графіки відключень споживачів або про те, де саме її можна знайти.

Нагадаємо, що обленерго можуть повідомляти про відключення, як через оголошення на сайті, так і в особистому кабінеті споживача, або в своїх чат-ботах в Telegram або Viber. // internetua.com