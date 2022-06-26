У Колумбії під час кориди обвалилася трибуна – повідомляють про 500 постраждалих (відео)

На місці працюють рятувальники.

У колумбійському місті Ель-Еспінале під час кориди обрушилася трибуна, є численні жертви.

Про це пише El Comercio.

Трагедія сталася під час урочистостей на честь свята Сан-Педро. Одна з переповнених лож арени для кориди звалилася на арену, на якій також знаходилися люди.

За попередніми даними місцевих журналістів, загинули не менше 5 осіб. Водночас інше видання повідомляє про щонайменше 500 поранених.

На місце події виїхали рятувальники цивільної оборони, людям допомагають евакуюватися в безпечне місце. У місцевій лікарні оголосили жовтий рівень небезпеки для надання допомоги постраждалим.

За даними цивільної оборони департаменту Толіма, серед постраждалих є діти, жінки, чоловіки і навіть літні люди, присутні на заході.

Губернатор Толіми Рікардо Ороско повідомив, що серед загиблих є жінки, неповнолітній і чоловік, проте уточнив, що це попередня цифра.

УНІАН