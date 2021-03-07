Под Хмельницким в столкновении легковушки с грузовиком погибли два человека (фото)
Травмы несовместимые с жизнью получили 32-летний водитель Renault Megan и пассажир
Ночью, 7 марта, в Хмельницкой области на дороге столкнулись грузовик Volvo и легковушка Renault Megan, в результате погибли два человека.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Авария произошла на автодороге «Стрый – Кропивницкий – Знаменка», около поворота на с. Чабаны. В ней погибли 32-летний водитель легковушки и ее пассажир. По предварительным данным, 34-летний водитель фуры не пострадал.
«Следователи отдела по расследованию ДТП следственного управления ГУНП в Хмельницкой области выясняют обстоятельства аварии, в которой погибли два человека», – говорится в сообщении.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). // СегодняTweet