Под Хмельницким в столкновении легковушки с грузовиком погибли два человека (фото)

Травмы несовместимые с жизнью получили 32-летний водитель Renault Megan и пассажир

Ночью, 7 марта, в Хмельницкой области на дороге столкнулись грузовик Volvo и легковушка Renault Megan, в результате погибли два человека.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Авария произошла на автодороге «Стрый – Кропивницкий – Знаменка», около поворота на с. Чабаны. В ней погибли 32-летний водитель легковушки и ее пассажир. По предварительным данным, 34-летний водитель фуры не пострадал.

«Следователи отдела по расследованию ДТП следственного управления ГУНП в Хмельницкой области выясняют обстоятельства аварии, в которой погибли два человека», – говорится в сообщении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). // Сегодня