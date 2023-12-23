Львівські судді вчетверте скасували арешт на скандальну ділянку в Брюховичах

Львівський апеляційний суд 12 грудня скасував раніше накладений арешт на земельну ділянку площею 3,46 га на вулиці Широкій, 2 у Брюховичах, де замість недобудованої школи стартувало будівництво приватних апартаментів.

Арештом було заборонено підприємству громадської організації «Асоціація інвалідів захисників вітчизни «Львівська здравниця» та будь-кому іншому користуватись землею, в тому числі вести там будівництво. Арешт наклав суддя Шевченківського районного суду Львова 13 вересня у якості забезпечення позову місцевого мешканця.

На той момент позивач повідомив, що готує позов до Львівської міськради і до цього підприємства про скасування рішення про передачу ділянки у постійне користування. Обґрунтовуючи необхідність арешту для забезпечення позову брюхівчанин повідомив, що нове будівництво межує з територією його будинку, ділянку передали підприємству асоціації і дозволили там будівництво за відсутності (в той час і досі) плану зонування території і детального плану території. А внаслідок побудови тут комплексу приватних апартаментів буде проведено суцільну вирубку дерев. Свій позов в подальшому він подав 22 вересня.

Підприємство громадської організації «Асоціація інвалідів захисників вітчизни «Львівська здравниця» не погодилось із накладеним арештом і оскаржило його до апеляційного суду. В результаті судді Світлана Бойко, Світлана Копняк і Андрій Ніткевич скасували його. Чим обґрунтовували судді таке рішення невідомо, бо його ще не опублікували в реєстрі.

Нагадаємо, ділянку із недобудованою школою Брюховицька селищна рада передала у безкоштовне користування ще у 2020 році, формально – для будівництва реабілітаційного центру учасників АТО. Однак пізніше з’ясувалось, що на центр реабілітації запланували виділити 500 м2, або ж 1% від загальної забудови.

Реальним забудовником цієї ділянки пізніше виступила запорізька компанія Sensar Development, яка, за словами співвласника компанії Марка Марченка, залучила до «громадського нагляду» за цим проектом одного з керівників оборони Маріуполя Сергія Волинського («Волина»), а також БО «БФ «Сталеві», створений за його ініціативою. Вони презентували новий проект забудови ділянки, згідно з яким реабілітаційний центр становитиме лише 2,5-5% (500-1000 м2) від майбутньої забудови.

Наразі на ділянці вже вирізали значну частину дерев, частково розібрали недобудовану школу і почали будівництво (зараз воно зупинене).

Щодо цієї ділянки і недобудованої школи на ній також триває досудове розслідування у кримінальному провадженні. Проте всі арешти на це майно в рамках кримінального розслідування були зняті.

Крім того, Львівська міська рада також подала до суду до підприємства громадської організації «Асоціація інвалідів захисників вітчизни «Львівська здравниця» про визнання незаконним та скасування рішення, визнання права комунальної власності на об’єкт незавершеного будівництва (школу). Позов подала і Львівська обласна прокуратура про визнання незаконним та скасування рішення виконавчого комітету Брюховицької селищної ради про надання МУО, а також дозволів Державної інспекції архітектури та містобудування України на будівельні роботи. Але позовну заяву повернули прокуратурі, бо її підписала не уповноважена на такі дії особа. Це рішення прокуратура оскаржила в апеляційний суд, але рішення ще не має.

А у вересні цього року під час пленарного засідання Львівської міської ради депутати дали протокольне доручення заступнику міського голови з містобудування створити робочу групу стосовно ситуації, яка склалася з тією земельною ділянкою.

Як розповіла ініціаторка такого доручення депутатка Наталія Шелестак, робочу групу створили, але відбулося лише одне засідання, аж у грудні, і без її присутності. «Мені зателефонувала секретар увечері, чи то 4 чи 5 грудня, і запросила на засідання наступного дня о 12 годині, але в мене на цю годину вже був запланований ефір на телебаченні, – розповіла NGL.media Наталія Шелестак. – Я запропонувала перенести його, але як всім членам підходила година, то я просила повідомити мене, бо відклала би ефір. Наступного дня в 11:45, коли я вже була у студії, мені зателефонував [депутат міськради Віталій] Троць і питає, де я. Тобто мене не повідомили, що засідання таки буде».

Наталія Шелестак не знає, коли буде наступне засідання, але пообіцяла скерувати офіційне звернення з цього приводу. Вона також повідомила, що компанія Sensar Development надіслала до міськради листа з пропозицією збільшити площу реабілітаційного центру до 3000 м2 і, за потреби, передати у користування чи навіть у комунальну власність.

Голова створеної робочої групи, заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач назвав ситуацію із Шелестак дискомунікацією і підкреслив, що інші учасники групи змогли бути присутніми. Він вважає, що питання не в кількості проведених засідань, а в їх якості. На першому засіданні групи заслухали юридичний департамент, а друге засідання планують провести вже наступного тижня за участі і представників мешканців, і забудовника. // NLG.media