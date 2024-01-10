Унаслідок ДТП в Одеському районі було смертельно травмовано 7-річну дитину, її матір госпіталізували

Автопригода сталася сьогодні близько 14-ї години у місті Чорноморськ.

Поліцейські попередньо встановили, що водій автомобіля «Hyundai» буксирував зламаний «ВАЗ», а під час руху по вулиці Олександрійська буксирувальний трос обірвався. Водій «ВАЗа» втратив контроль над легковиком та виїхав на узбіччя, де стояли люди, травмувавши семирічну дівчинку. Дитину доставили до Чорноморської міської лікарні для надання допомоги.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група. Встановлюються повні обставини події.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

ОНОВЛЕННЯ:

На жаль, від отриманих травм дитина у лікарні померла. Її матір госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Відомості про подію внесені слідчими до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Встановлюються всі обставини події.

Одеське районне управління поліції №2