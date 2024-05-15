Укренерго прогнозує аварійні відключення увечері середи

У вечірні години 15 травня можливе застосування аварійних відключень електроенергії як для промисловості, так і для побутових споживачів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Фейсбуці.

Наголошується, що протягом всієї доби в енергосистемі є значний дефіцит електроенергії. Через збільшення споживання з 6:40 до 08:30 Диспетчерський центр «Укренерго» застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах, за винятком Херсонської області. Станом на 9:30 аварійні відключення скасовані, живлення споживачів відновлено.