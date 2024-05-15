Укренерго прогнозує аварійні відключення увечері середи

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У вечірні години 15 травня можливе застосування аварійних відключень електроенергії як для промисловості, так і для побутових споживачів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Фейсбуці.

Наголошується, що протягом всієї доби в енергосистемі є значний дефіцит електроенергії. Через збільшення споживання з 6:40 до 08:30 Диспетчерський центр «Укренерго» застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах, за винятком Херсонської області. Станом на 9:30 аварійні відключення скасовані, живлення споживачів відновлено.

“При зростанні споживання у вечірні години максимального споживання 18:00 – 23:00, «Укренерго» прогнозує введення аварійних відключень побутових та промислових споживачів. Також сьогодні з 00:00 до 10:00 та з 16:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності”, – йдеться у повідомленні.
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