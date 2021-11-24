В центре Киева сегодня из-за антивакцинаторов ограничат движение (карта)
В среду, 24 ноября, с утра до вечера будет перекрыт центр Киева из-за протеста антивакцинаторов.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.
Движение транспорта приостановлено с 10:30 до 17:00 на нескольких центральных улицах:
- ул. Михаила Грушевского (от перекрестка с ул. Шелковичной до Европейской площади);
- Европейская площадь;
- ул. Крещатик;
- бульвар Тараса Шевченко (до перекрестка с ул. Владимирской);
- ул. Владимирская (от бульвара Тараса Шевченко до ул. Ирининской).
Причина перекрытия дорог в центре Киева – массовое мероприятие. Так, недавно появилась информация, что в то же время под зданием Верховной Рады будут митинговать антивакцинаторы по причине нарушений прав человека. // АпострофTweet