В центре Киева сегодня из-за антивакцинаторов ограничат движение (карта)

В среду, 24 ноября, с утра до вечера будет перекрыт центр Киева из-за протеста антивакцинаторов.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Движение транспорта приостановлено с 10:30 до 17:00 на нескольких центральных улицах:

ул. Михаила Грушевского (от перекрестка с ул. Шелковичной до Европейской площади);

Европейская площадь;

ул. Крещатик;

бульвар Тараса Шевченко (до перекрестка с ул. Владимирской);

ул. Владимирская (от бульвара Тараса Шевченко до ул. Ирининской).

Причина перекрытия дорог в центре Киева – массовое мероприятие. Так, недавно появилась информация, что в то же время под зданием Верховной Рады будут митинговать антивакцинаторы по причине нарушений прав человека. // Апостроф