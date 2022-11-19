Поліція Кривого Рогу встановлює місце перебування двох малолітніх хлопчиків (фото)

19 листопада близько 12:00 8-річний Георгій Ковальов та 6-річний Данило Литенець пішли з місця мешкання та до теперішнього часу не повернулися.

Прикмети Георгія Ковальова: зріст близько 130 см, середньої статури, світле волосся, очі блакитні.

Особливі прикмети: родима пляма під лівим оком.

Був одягнений: куртка синього кольору, сіра шапка з бубоном, чорні штани та кросівки.

Прикмети Данила Литенець: зріст близько 125 см, середньої статури, чорняве волосся, очі карі.

Був одягнений: куртка чорного кольору, шапка темного кольору, чорні штани та кросівки чорного кольору.

Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Георгія Ковальова та Данила Литенець, прохання повідомити до відділення поліції № 6 за телефонами: 102, 096-198-7520, 096-822-09-02.

ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області