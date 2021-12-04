В Днепре и области разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку (фото)

В Днепропетровской области разыскивают пропавшую без вести 16-летнюю Викторию Скибу, которая вышла из дома 1 декабря около 17:30 и по сей день не вернулась.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НПУ в Днепропетровской области.

Несовершеннолетняя девушка вышла из дома в Новомосковске 1 декабря и с тех поря связь с ней оборвалась. 3 декабря о пропаже своей дочери заявил отец. Полиция установила, что Виктория могла уехать в Кривой Рог.

Приметы пропавшей девушки: на вид 17-18 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые ниже плеч, глаза карие.

Была одета в черно-красные кроссовки, синие джинсы, имеет спортивную сумку зеленого цвета.

Просьба всем, кто владеет информацией о местонахождении несовершеннолетней Виктории Скибы, сообщить об этом в полицию по телефонам 102, 098-2425803, 097-9804617.