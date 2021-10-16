США обвинили Россию во лжи из-за инцидента с военными кораблями (фото)

Россияне накануне обвинили американцев во вторжении в территориальные воды РФ в Японском море – США ответили

США не нарушали российской границы в Японском море, о чем накануне заявили в военном ведомстве России, и именно российский корабль пошел на сближение с американским.

Об этом говорится в заявлении Тихоокеанского флота ВМС США.

Американцы отмечают, что их эсминец USS Chafee (DDG 90) проводил стандартные операции в международных водах Японского моря, но неожиданно российский корабль приблизился к ним на расстояние в 65 ярдов.

«Заявление Минобороны РФ о взаимодействии двух наших кораблей ВМФ не соответствует действительности. Взаимодействие было безопасным и профессиональным», – говорится в сообщении.

В США заявили, что Россия выпустила уведомление о проведении стрельб (учений) в этом районе на более поздний срок и на момент инцидента это уведомление еще не было в силе, поэтому американский корабль там плыл.