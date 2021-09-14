В ДТП в Хмельницкой области погибли три человека, еще трое – травмированы

Смертельное столкновение автомобилей произошло на трассе в Хмельницкой области. Три человека погибли, еще трое пострадали, из них один ребенок.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

ДТП произошло накануне, 13 сентября, в 21:25.

«Вблизи села Слободка-Рахновская Каменец-Подольского района на автодороге Н-03 «Житомир-Черновцы» произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли 3 человека и травмированы 3 человека (из них 1 ребенок 2011 года рождения)», — сообщили в экстренной службе.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-августе в Украине произошло 120 209 ДТП, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 15 613 ДТП — с травмированными (-4,4%), в которых погибло 1914 человек (-9,1%) и 19 309 человек получили травмы (-5,3%).