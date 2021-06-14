В ДТП на столичном бульваре Шевченко погиб мотоциклист

Еще одно трагическое ДТП произошло в Киеве. Водитель Uber столкнулся с мотоциклом. Байкер от полученных травм, к сожалению, скончался в карете скорой помощи.

Авария произошла вечером в субботу, 14 июня, на бульваре Шевченко возле ЖД касс. Сообщает Информатор.

Водитель Uber сдавал назад по полосе общественного транспорта и решил повернуть налево через три полосы, находясь в крайнем правом ряду. В это время по бульвару двигался мотоцикл. Избежать столкновения с выезжающим поперек дороги автомобилем байкеру не удалось.

В результате ДТП пилот мотоцикла от полученных травм умер в карете скорой помощи.

Платон Бережной