Под Киевом в ДТП из-за пьяного водителя пострадали три человека

Под Киевом на трассе из столицы в Сумы пьяный водитель Kia Cerato выехал на встречную полосу и врезался в Skoda Octavia.

Об этом сообщает Depo.Киев со ссылкой на сообщение прессслужбы Полиции Киевской области в Facebook.

Известно, что сообщение об аварии с пострадавшими на автодороге Киев-Сумы поступило в Броварское районное управление полиции 22 января.

«По предварительным данным, 31-летний житель села Гоголев управляя автомобилем «Kia Cerato» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Skoda Octavia». В результате аварии пострадали 68-летняя и 25-летняя пассажирки двух автомобилей, а также 67- годовой водитель «Skoda Octavia», которые были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Во время проверки водителя автомобиля Kia Cerato на состояние алкогольного опьянения оказалось, что он был пьян. Полиция зафиксировала 2,0 промилле алкоголя в крови мужчины.

В полиции в очередной раз призвали водителей не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, чтобы не подвергать себя и других участников движения опасности.